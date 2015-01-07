В Брюсселе может пройти конференция по реформированию газового рынка Украины

Об этом в интервью УНИАН сообщил представитель Украины при ЕС Константин Елисеев.

„Хочу сообщить, что мы готовимся к проведению международной инвестиционной конференции по вопросам реформы газового рынка Украины. Речь идет о возможности не только определения, кто может управлять нашей ГТС и на каких условиях, но и об использовании наших мощностей, в частности, подземных газовых хранилищ. Эта конференция может состояться в начале года, скорее всего, в Брюсселе”, - сказал он.

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Елисеев также не исключил, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры по газовым вопросам между Украиной, ЕС и Россией.

„Мы должны решить, что делать дальше: переходить ли на так называемый летний пакет и достигать по этому поводу договоренности, ожидать ли решения Стокгольмского арбитража. Но этот процесс должен учитывать не только позицию украинской стороны, но и ЕС и России”, - отметил Елисеев.

При этом постпред Украины при ЕС подчеркнул, что принципиальная позиция Киева заключается в том, что любые переговоры по проблемным вопросам с Россией должны проходить только при посредничестве или при участии ЕС.

„Ми это хорошо изучили, исходя из опыта, полученного в 2014 году”, - прибавил он.

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Елисеев также обратил внимание, что Украина в этом году должна имплементировать Третий энергетический пакет.

„То есть, речь идет о создании независимого регулятора, о четком отделении функций операционных систем по транспортировке, хранению и балансированию газа”, - объяснил украинский дипломат.