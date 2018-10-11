Нардепы Дубневичи в судебном порядке хотят снять арест с двух своих ТЭЦ на Львовщине

По мнению Центра противодействия коррупции, суд может стать на сторону Дубневичей, так как скоро начинается отопительный сезон.

Народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи (фракция "Блок Петра Порошенка") в судебном порядке хотят снять арест с Новояворовоской и Новораздольской теплоэлектроцентралей в Львовской области, владельцами которых они являются.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Центра противодействия коррупции.

Согласно сообщению, братья Дубневичи подали жалобы в Соломенский районний суд, который рассмотрит их 12 октября, по Новояворовской ТЭЦ и 18 октября - по Новораздольской.

"Сегодня существует большая вероятность, что суд примет сторону Дубневичей, ведь отопительный сезон начнется со следующей недели, а работа ТЭЦ остается заблокированной", - говорится в сообщении.

По информации Центра противодействия коррупции, это происходит потому, что новый управляющий ТЭЦ, избранный Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) предприятие "Гарант Энерго М" до сих пор не подписало контракт с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" на поставку газа на ТЭЦ.

"Контракт не подписывает "Нафтогаз", который поставил условие новом управляющему - признать долги Дубневичей и взять их на себя. Пока эта ситуация по поручению премьер-министра регулируется на уровне постановления правительства, адвокаты Дубневичей пытаются обжаловать арест и вернуть себе контроль за ТЭЦ. Вместе с Дубневичами на ТЭЦ вернется и схема по хищению газа, которую разоблачили детективы НАБУ", - уточнили в ЦПК.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по производству электрической и тепловой энергии предприятию "Гарант Энерго М", которое по итогам конкурса, проведенного АРМА в середине сентября, является управляющим Новораздольской и Новояворовской ТЭЦ, владельцы которых подозреваются в завладении более 300 миллионов кубометров природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму более 1,4 миллиарда гривень.

В январе этого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали во Львове четырех должностных лиц компаний "Энергия-Новый Раздол", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия", учредителями которых являются народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи, по подозрению в завладении более 300 миллионов кубометров природного газа Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на сумму более 1,4 миллиарда гривень.

В конце августа этого года Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о передаче во временное управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) арестованных Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ.