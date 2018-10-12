Shell намерена избавиться от нефтяного проекта в Венесуэле

Как отмечает агентство Reuters, речь идет о 40%

Нидерландско-британский концерн Royal Dutch Shell приступил к переговорам о продаже своей доли в совместном предприятии (СП) в Венесуэле французской нефтяной компании Maurel & Prom.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По данным агентства, Royal Dutch Shell хочет продать принадлежащие ей 40% в СП с Государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы (PDVSA).

Как отмечает Reuters, таким образом концерн собирается уменьшить масштабы своего нефтяного бизнеса в Венесуэле и сфокусироваться на газовом секторе.

В то же время два источника сообщили о возникших с властями Венесуэлы разногласиях по поводу суммы, которую Maurel & Prom придется заплатить правительству страны, чтобы получить доступ к запасам месторождения, добавив, что в настоящий момент переговоры приостановлены.

Концерн Royal Dutch Shell объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие в более чем 70 странах мира.