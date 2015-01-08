Нефть может подешеветь до $40 в ближайшее время

В краткосрочном периоде нефть марки Brent подешевеет до $40 за баррель, что не оставит экспортерам, включая Саудовскую Аравию, иного выбора, кроме сокращения добычи.

Как пишет РБК, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на аналитическую записку Bank of America Merrill Lynch.

По мнению экспертов, стоимость американской нефти WTI упадет до $35/барр. Все это приведет к тому, что сокращать добычу придется либо Саудовской Аравии, либо странам, не входящим в ОПЕК, говорится в записке.

В Bank of America Merrill Lynch отметили, что нефтяной рынок сможет нащупать дно, только если входящие в ОПЕК страны ограничат поставки, члены картеля снизят добычу и произойдет глобальное усиление спроса. Однако ни одно из этих требований пока не удовлетворено.

7 января стоимость Brent впервые с мая 2009 года опустилась ниже $50, до $49,66/барр.

Читайте такжеСаудовская Аравия в феврале поднимет цены на нефть для АзииПо мнению Вальтера Зиммермана из американской компании United-ICAP, который предсказал падение цен на нефть в 2014 году, дальнейшее снижение котировок будет исключительно эмоциональным решением, не имеющим отношения к спросу и предложению. Он отметил, что если цены упадут ниже $39/барр., то они дойдут и до $30/барр., сообщает Bloomberg.

В максимальном выигрыше окажутся Филиппины, отмечает издание со ссылкой на обзор Oxford Economics Ltd. Экономика страны при $40/барр. будет расти на 7,6% в течение двух лет, в то время как, по мнению британских экономистов, ВВП России будет на протяжении двух лет сокращаться на 2,5%.