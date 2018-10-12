Международное энергетическое агентство ожидает, что рост спроса на нефть в 2018 году и в 2019 году будет на 110 тысяч баррелей в сутки ниже предыдущей оценки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах на 110 тысяч баррелей в сутки из-за торговых войн и высоких цен на нефть.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет агентства.

"По нашему мнению, высокие цены на энергоресурсы несут угрозу экономическому росту. Для многих развивающихся стран высокие цены сопровождаются девальвацией национальных валют по отношению к доллару. Глобальная экономика страдает и от торговых войн", - пишут эксперты МЭА в отчете.

В связи с этим МЭА ожидает, что рост спроса на нефть в 2018 году и в 2019 году будет на 110 тысяч баррелей в сутки ниже предыдущей оценки. Таким образом, рост составит только 1,3 миллиона и 1,4 миллиона баррелей в сутки соответственно. При этом рост предложения от стран "не ОПЕК" в 2018 и 2019 годах, полагают эксперты агентства, составит 2,2 миллиона и 1,8 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Запасы нефти стран ОЭСР выросли на 15,7 миллиона баррелей в августе к июлю - до 2,854 миллиарда баррелей, что является максимальным уровнем с февраля, отмечается в отчете. Однако уровень запасов был на 34 миллиона баррелей ниже среднего за пять лет уровня.

Как отмечается в отчете МЭА, страны ОПЕК+ с мая 2018 года увеличили добычу на 1,4 млн баррелей нефти в сутки, но рынку может потребоваться больше нефти. "Рост чистой добычи от ключевых производителей во главе с Саудовской Аравией с мая составил 1,4 миллиона баррелей в сутки. Однако с учетом ожидаемого падения добычи в Иране в объеме 800 тысяч баррелей в сутки, а также нестабильность добычи в Ливии и коллапса в Венесуэле, почивать на лаврах не приходится - рынок дает четкие и беспокойные сигналы о том, что ему понадобится еще больше нефти", - говорится в документе.

В целом страны ОПЕК+ без учета падения в Иране, Мексике и Венесуэле увеличили добычу с мая на 1,6 миллиона баррелей в сутки. США добавили еще 390 тысяч баррелей. Тем не менее, добыча в Иране, Мексике и Венесуэле совокупно упала на 575 тысяч баррелей. В МЭА подчеркивают, что весь рост добычи произошел за счет свободных мощностей, которые уже сократились всего до 2% глобального спроса и продолжат сокращаться.

Кроме того, в МЭА сообщили, что страны ОПЕК в сентябре 2018 года исполнили Венское соглашение на 121%, страны "не ОПЕК" - на 37%. Как следует из документа, страны ОПЕК нарастили добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки до максимального в этом году уровня 32,78 миллиона баррелей в сутки. Рост обеспечили Саудовская Аравия, африканские производители, а также ОАЭ.