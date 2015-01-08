Всемирный банк: период нефти по $100 закончился

Сохранение низких цен на нефть ставит под угрозу разведку и освоение новых месторождений, включая сланцевые, а также добычу топлива на морском шельфе.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ), пишет Lenta.ru.

Период, когда цены на нефть превышали 100 долларов за баррель, как полагают во Всемирном банке, подошел к концу. 2015 год станет годом низких цен на топливо, и в 2016 году они вырастут лишь незначительно, утверждается в докладе.

Такую ситуацию эксперты объясняют рядом факторов. В частности, на нефтяные цены, по мнению ВБ, влияет изменение политических целей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также рост курса доллара. При этом определяющим фактором в докладе называется рост предложения нефти, в частности, «из-за сланцевого энергетического бума в США».

Читайте такжеНефть может подешеветь до $40 в ближайшее время Низкие цены на нефть, как отмечают авторы доклада, станут серьезным вызовом для крупных стран-экспортеров нефти, что отразится на их экономике. В то же время у импортеров топлива появляется шанс для проведения структурных реформ. Также в докладе отмечается, что низкие цены на нефть в целом благотворно повлияют на мировую экономику. Так, падение стоимости топлива на 30 процентов сулит дополнительный прирост мирового ВВП на 0,5 процента.