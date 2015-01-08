Беларусь ввела сбор в инвалюте за экспорт сырой нефти

В Беларуси введен сбор за экспорт сырой нефти, передает БЕЛТА.

Указом правительства страны определено, что "плательщиками сбора являются организации, реализующие на экспорт сырую нефть, происходящую из Беларуси, и осуществляющие ее вывоз с территории страны за пределы территории государств, с которыми заключены международные договоры о свободной торговле".

Читайте такжеИз-за обвала рубля Беларусь и Туркмения снизили обменный курс нацвалют Ставка сбора рассчитывается в долларах США за 1 т нефти. В документе приведена необходимая формула. Сбор ежемесячно уплачивается плательщиками в республиканский бюджет в долларах США или евро.