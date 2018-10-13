Обвал мировых рынков: стоит ли украинцам ждать снижения цен на бензин

В Украине уже второй месяц подряд дорожает бензин. Только за первую декаду октября средние цены А-95-го выросли на 1 гривну, вплотную подобравшись на некоторых АЗС к 36 гривнам за литр. Такой необузданный рост цен привел даже к митингам с требованиями к правительству снизить стоимость топлива.

И тут неожиданно появилась благая для автомобилистов весть – обвал на мировых финансовых рынках. Настоящее потрясение сначала пережил американский фондовый рынок, а за ним азиатские и европейские фондовые индексы, которые упали до минимальных за последнее время значений.

Распродажа на фондовых рынках началась после того, как Международный валютный фонд, из-за торговой войны США и Китая, понизил прогноз роста мировой экономики на 2018 и 2019 годы до 3,7% ежегодно с 3,9%, прогнозируемых ранее. Масла в огонь подлила Федеральная резервная система США, которая в третий раз за год подняла процентную ставку по федеральным кредитным средствам до 2–2,5%.

«ФРС повышает ставки, и это не лезет ни в какие ворота. ФРС свихнулась», - написал в твиттере президент США Дональд Трамп.

На фоне падения мировых индексов начала дешеветь и нефть. После рекордного за последние несколько лет подорожания до 86 долларов за баррель, стоимость марки Brent опустилась до 81 долларов.

Бесконечному росту цен – нет!

По словам директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, благодаря такому падению стоимости нефти, цены на бензин в украинских сетях АЗС могут упасть, в среднем, на 1 грн уже на следующей неделе.

«Есть хорошие новости. Вчера еще был осторожный оптимизм, сегодня он уже более уверенный. Мы видим, что цена на нефть падает. С 85 долларов за баррель на 10 октября сегодня она уже составляет 81 доллар. Ускоренно падают цены на бензин [в мире], и уже на следующей неделе, с большой долей уверенности, могу прогнозировать, что цена на бензин пойдет вниз. Думаю, что, минимум, на 1 грн на литре. Это для начала. Бензин рос самыми большими темпами последние полтора месяца и сейчас будет откатываться назад тоже ускоренными темпами», - сказал Куюн.

Он отметил, что на данный момент внутренний рынок Украины синхронизировался с новыми ценовыми реалиями и теперь все зависит от того, как дальше будет изменяться цена на нефть.

Однако существенного снижения стоимости дизельного топлива пока ожидать не стоит. «Дизельное топливо росло не такими темпами, но если тенденция падения цен сохранится, то я уверен, что на дизтопливо тоже будет корректировка цены», - сказал эксперт.

По его словам, украинским автомобилистам «играет на руку» и недовольство простых американцев, которые тоже столкнулись с ростом цен на бензин и требуют от руководства своей страны пересмотреть внешнюю политику.

«Цена растет не только в Украине, но и в Европе, и в США. В Штатах это очень болезненный вопрос. США – крупнейший импортер нефтепродуктов, в каждой семье две-три машины и расходы на топливо - одна из ключевых статьей семейного бюджета. Поэтому сама общественность уже начала давить на свое правительство, которое, во многом, и спровоцировало этот кризис, чтобы все-таки была пересмотрена политика для снижения цен на нефть, - отметил он. – Сейчас мы видим, что риторика США уже изменилась в отношении Ирана, она уже не такая жесткая, как была ранее. Мы видим некую готовность идти на некоторые компромиссы, чтобы все-таки успокоить рынок и немного охладить цены».

В свою очередь, финансовый аналитик группы ICU Александр Мартыненко убежден, что еще рано говорить о том, что нынешнее падение на мировых рынках может привести к существенному падению цен на нефть.

«Это падение также будет давить на сырьевые цены, включая цены на нефть. Мы ожидаем, что коррекция на рынках еще может продолжаться некоторое время, но еще нет оснований считать, что она будет длительной и жесткой… Несмотря на падение финансовых рынков, еще рано ожидать существенного снижения мировых цен на нефть. Санкции США против Ирана и нестабильность поставок других ведущих экспортеров будут негативно влиять на предложение нефти, в то время как спрос еще остается достаточно высоким», - отметил Мартыненко.

«Для Украины, в дополнение к высоким ценам на нефть, цены на нефтепродукты в ближайшие месяцы подтолкнутся последующим ослаблением гривни», - добавил эксперт.

По его словам, наиболее благоприятными для снижения цен будут весенние месяцы следующего года. «Когда мы ожидаем очередное укрепление гривни и снижения цен на нефть», - сказал Мартыненко.

В то же время он обратил внимание и на негативную сторону нынешнего падения на мировых рынках - вероятность успешного выпуска Украиной еврооблигаций в этом году существенно снижается.

«Для Украины падение на мировых рынках означает, что привлекать на них капитал станет еще сложнее, а стоимость такого привлечения может еще больше вырасти. Следовательно, вероятность успешного выпуска Украиной еврооблигаций в этом году еще больше снижается», - сказал эксперт.

Таким образом, в вопросах нефтепродуктов Украина продолжает оставаться зависимой от существенных колебаний на внешних рынках и не может на них никак влиять. Внутри страны возможности по снижению цен также достаточно ограничены.

Как отмечают эксперты, снижение акциза на топливо не приведет к ощутимому падению конечной цены, да и вовсе может быть съедено ростом мировых котировок. Более того, весомая часть акциза идет на строительство дорог, которые уже не первый год находятся в приоритете у нашего правительства.

Таким образом, украинцам остается только набраться терпения, присмотреться на время к общественному транспорту и переждать пиковые цены на нефть, которые рано или поздно должны существенно упасть, как это уже неоднократно было ранее.

Игорь Орел