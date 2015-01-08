Обама хочет наложить вето на проект нефтепровода из Канады

Ожидается, что конгресс, контроль над которым недавно получили республиканцы, рассмотрит законопроект о строительстве нефтепровода на этой неделе, собщает Русская служба BBC.

Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что законопроект подорвет установленный процесс рассмотрения вопросов.

Проект строительства нефтепровода, стоимость которого оценивается в 5,4 млрд долларов, появился в 2008 году.

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Обама изначально критически относился к идее строительства, полагая, что наибольшую выгоду от него получат канадские нефтяные компании.

Проект также резко критиковали защитники окружающей среды, опасающиеся утечек нефти.

"Мы не ожидаем, что президент подпишет этот документ", - заявил представитель Белого дома Джош Эрнест.

По его словам, сейчас госдепартамент находится в процессе пересмотра этого проекта. В частности, изучается возможность прокладки нефтепровода через штат Небраска.

В ноябре план по строительству нефтепровода был одобрен палатой представителей конгресса США.

Ранее УНИАН сообщал, что Канада проложит нефтепровод в Азию стоимостью $7,2 млрд.