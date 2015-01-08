Обама хочет наложить вето на проект нефтепровода из Канады
Президент США Барак Обама намерен наложить вето на законопроект, одобряющий строительство нефтепровода Keystone XL от Канады до побережья Мексиканского залива, если он получит одобрение конгресса.
Ожидается, что конгресс, контроль над которым недавно получили республиканцы, рассмотрит законопроект о строительстве нефтепровода на этой неделе, собщает Русская служба BBC.
Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что законопроект подорвет установленный процесс рассмотрения вопросов.
Проект строительства нефтепровода, стоимость которого оценивается в 5,4 млрд долларов, появился в 2008 году.
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Обама изначально критически относился к идее строительства, полагая, что наибольшую выгоду от него получат канадские нефтяные компании.
Проект также резко критиковали защитники окружающей среды, опасающиеся утечек нефти.
"Мы не ожидаем, что президент подпишет этот документ", - заявил представитель Белого дома Джош Эрнест.
По его словам, сейчас госдепартамент находится в процессе пересмотра этого проекта. В частности, изучается возможность прокладки нефтепровода через штат Небраска.
В ноябре план по строительству нефтепровода был одобрен палатой представителей конгресса США.
Ранее УНИАН сообщал, что Канада проложит нефтепровод в Азию стоимостью $7,2 млрд.