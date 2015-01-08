Венгерско-словацкий газопровод могут запустить уже в январе

В Еврокомиссию направлен запрос о запуске венгерско-словацкого газопровода, сообщил в интервью будапештской газете Napi Gazdasag госсекретарь по вопросам энергетики Венгрии Андраш Арадски, передает ПРАЙМ.

"Венгерско-словацкий газопровод может быть введен в действие уже в этом месяце, соответствующие документы для получения разрешения направлены в Еврокомиссию", - сказал он.

Читайте такжеForbes.com: стремительное падение продаж российского газа: Россия в плену у европейских покупателей?Новый трубопровод мощностью 5 миллиардов кубометров газа в год по плану должен был быть готов к запуску в конце 2014 года, однако из-за проблем на венгерской стороне его старт несколько раз переносился.

Общие расходы на стоительство нового газопровода составили свыше 160 миллионов евро, из которых 30 миллионов евро выделил Евросоюз. Протяженность венгерской стороны составила 92,1 км, протяженность словацкой части - 18,9 км.

Венгрия и Словакия уже заявляли, что в 2015 году построят систему сообщения газовых коммуникаций, что даст дополнительную возможность для реверсных поставок газа Украине. Венгерско-словацкий интерконнектор является частью газового коридора "Север-Юг" из Польши в Хорватию. Трубопровод имеет мощность около 4 миллиардов кубических метров в год в словацко-венгерском направлении и около 1,6 млрд кубометров ежегодно в противоположном направлении.