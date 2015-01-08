Украина оплатила последние поставки угля из ЮАР

Согласно сообщению, 5-е судно с углем из ЮАР уже выгрузилось в порту, а 6-е прибудет в Украину 10-11 января. В каждое судно загружено около 80 тыс. тонн этого топлива.

«Таким образом, Stell Month выполняет старые обязательства», - отметили в компании.

Читайте такжеНикто не хотел везти уголь в Украину из-за войны — экс-директор "Укринтерэнерго"

Как сообщал УНИАН, ранее Украина получила около 330 тыс. тонн южноафриканского угля четырьмя судами.

5 декабря был задержан руководитель государственного предприятия «Укринтерэнерго», которое приобрело, по мнению Генпрокуратуры, некачественный уголь в Южно-Африканской Республике.

По данным Генпрокуратуры, в результате неоднократного подписания дополнительных спецификаций к указанному контракту и изменений к нему фактическая стоимость приобретенного угля возросла с начальных 86 долл. за метрическую тонну до 134 долл. Кроме того в Генпрокуратуре, отмечали, уголь из ЮАР не пригоден для сжигания на украинских ТЭС.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля прошлого года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

В таких условиях Украина приняла решение импортировать уголь из ЮАР и России.