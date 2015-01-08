Яценюк: инвестиции в украинскую ГТС - путь к формированию нового энергорынка ЕС

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам встречи в Берлине, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Яценюк отметил, что Украина приняла ряд очень важных решений относительно реформы энергетического сектора. В частности, принят закон, согласно которому западные компании имеют право инвестировать в украинскую газотранспортную систему и покупать до 49% акций ГТС. Яценюк отметил важность того, “чтобы европейские компании все-таки инвестировали в Украину”.

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“Южный поток “умер”, а нужно обеспечивать транзит газа в страны-члены Европейского Союза, подчеркнул он.

“Украина в этом году доказала, что она способна гарантированно поставлять природный газ странам-членам ЕС. Ради как дополнительных гарантий безопасности поставок, так и формирования нового энергетического рынка в Европейском Союзе мы хотели бы, чтобы наши западные партнеры, в первую очередь Германия, приняли участие в инвестировании в модернизацию и совместную эксплуатацию наибольшей газотранспортной системы Европы - украинской ГТС”, - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что "Украина достигла успеха в преодолении коррупции в энергетическом секторе. У нас нет больше компаний-посредников, нет больше миллиардов долларов, которые вытекали в карманы украинских олигархов”.

“Сегодня Украина на прозрачных и европейских условиях покупает газ по открытым контрактам у немецких и европейских компаний”, - подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что “вместе с Германией и с персональной помощью канцлера Германии” было подписано трехстороннее соглашение о временной поставке природного газа в Украину: “Также мы осуществили замену природного газа, который мы покупали у РФ, природным газом, который мы теперь получаем от стран-членов ЕС, и в том числе от Германии”.

Ранее УНИАН сообщал, что Украине дали 150 млн евро на модернизацию ГТС.