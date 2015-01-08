«Энергоатом» возьмет у «Укрэксимбанка» кредит на 750 млн гривень

Об этом говорится в сообщении компании на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитная линия открыта сроком на один год.

Конечный срок подписания кредитного договора - 9 января 2015 года.

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Ранее УНИАН сообщал, что «Энергоатом» привлечет у «Ощадбанка» кредиты на 500 млн гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.