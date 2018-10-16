Запасы газа в украинских хранилищах с начала закачки увеличились в 2,25 раза

В данный момент газовые хранилища Украины заполнены на 53,9%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона закачки (9 апреля) увеличились в 2,25 раза, или на 9,24 миллиарда кубометров - до 16,68 миллиарда кубометров.

Читайте такжеЦена импортного газа для Украины превысила 300 долларов

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

Согласно данным госкомпании, с 1 по 14 октября в хранилища было закачано 444,5 миллионов кубометров газа.

По состоянию на 14 октября запасы газа в ПХГ составляют 16,68 миллиарда кубометров, что на 0,6% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (16,77 миллиарда кубометров).

По данным "Укртрансгаза", c 1 по 14 октября Украина импортировала 411 миллионов кубометров газа (213,5 миллиона кубометров - через Словакию, 167,262 миллиона кубометров - через Венгрию, 30,2 миллиона кубометров - через Польшу). Собственная добыча c 1 по 14 октября составила 815,6 миллиона кубометров, а транзит - 2,96 миллиарда кубометров.

Отмечается, что по состоянию на 14 октября украинские газовые хранилища заполнены на 53,9%.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявляет, что запасов природного газа в размере 16 миллиардов кубометров в подземных хранилищах достаточно для комфортного прохождения отопительного сезона 2018/2019 годов.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 миллиарда кубометров.