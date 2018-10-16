Нацкомиссия изменила тарифы на отпуск электроэнергии ГЭС и ГАЭС

В частности, с 16 октября, для ГЭС тариф снизится на 12,6%, для ГАЭС - увеличится на 43%.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила изменение на 2018 год средних тарифов на отпуск электроэнергии для гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих станций (ГАЭС), оператором которых является госкомпания "Укргидроэнерго", с 16 октября.

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Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 16 октября.

Согласно решению комиссии, для ГЭС "Укргидроэнерго" регулятор снизил средний тариф на отпуск электроэнергии на 12,6% - до 24,6 копейки/кВт-ч (компания предлагала установить 38,92 копейки/кВт-ч). При этом отпуск электроэнергии в расчетах регулятора указан 10,11 миллиарда кВт-ч, а в расчетах компании - 9,198 миллиарда кВт-ч.

Для ГАЭС "Укргидроэнерго" регулятор увеличил средний тариф на 43% - до 413,01 копейки/кВт-ч (компания предлагала установить 467,59 копейки/кВт-ч).

Также НКРЭКУ снизила инвестиционную программу "Укргидроэнерго" на 2018 год на 28,56 миллиона гривень - до 3,418 миллиарда гривень (компания предлагала увеличить до 4,898 миллиарда гривень).

Как сообщал УНИАН, 7 августа НКРЭКУ одобрила изменение средних тарифов на отпуск электроэнергии на 2018 год с 1 октября для "Укргидроэнерго". В частности, для ГЭС средний тариф увеличен на 0,4% - до 28,25 копейки за кВт-ч, для ГАЭС - на 0,03% - до 288,95 гривни за кВт-ч.

Такое решение связано с ростом расходов компании на оплату труда на 10,3 млн грн, что позволит увеличить среднюю заработную плату на предприятии с октября на 8%.

"Укргидроэнерго" в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизило чистую прибыль на 33,6% - 1,466 миллиарда гривень.

Чистый доход компании за отчетный период сократился на 5% - до 5,7 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укргидроэнерго" эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре: на Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровской, Днепровской ГЭС-1 и ГЭС-2, Каховской ГЭС, Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), Днестровской ГЭС и Днестровской ГАЭС (Днестровская ГАЭС находится на этапе завершения строительства), общая установленная мощность которых составляет 5744 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.