США могут начать экспорт сжиженного газа уже в конце 2015 года

Начало экспортных поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США ожидается в конце текущего года, сообщает ТАСС.

С соответствующим прогнозом выступил в четверг специальный посланник и координатор по вопросам международной энергетики в госдепартаменте США Амос Хокстейн на семинаре в Атлантическом совете США.

По его словам, первые партии товара пойдут в Индию и Японию, но в перспективе появятся и другие рынки. Вместе с тем, он высказал мнение, что эти планы уже сами по себе влияют на ситуацию на энергетических рынках мира.

Кроме того, Хокстйен выступил в поддержку "третьего энергопакета" Евросоюза и высказался за проект создания терминала для приема СПГ в Хорватии. По его словам, это позволило бы обслуживать соседние Словению, Боснию, Черногорию и Сербию, а также другие страны региона, включая Венгрию, а через нее - Румынию и Украину.

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"Это критически важный узел, способный реально повлиять на ситуацию в широком круге стран, пока зависящих от единого источника", - считает координатор госдепартамента США.