Китай подписал 5-летний договор о поставках газа с Катаром

Договор на ежегодную поставку 600 тысяч тонн сжиженного газа из Катара в Китай начнет действовать уже с января 2019 года.

Катарская государственная компания Qatar Petroleum (QP) заключила пятилетний контракт с китайской Oriental Energy о поставках в КНР 600 тысяч тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ) в год.

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Об этом сообщает Росбалт.

Отмечается, что договор начнет действовать с января 2019 года.

Комментируя событие, президент и исполнительный директор Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби заявил, что это соглашение отражает стратегию компании, "ориентированную на заключение прямых контрактов с конечными потребителями, особенно в Китае".

"Мы уделяем особое внимание удовлетворению нужд самого быстрорастущего в мире рынка СУГ", - подчеркнул топ-менеджер.

Oriental Energy является крупнейшей компанией по хранению и распространению СУГ в Китае, которая обладает пятью терминалами по приему СУГ, а также мощностями для нефтехимической промышленности.