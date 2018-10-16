Мировое соглашение по газу: у Коболева заявили, что не списывали Киеву все штрафы и пеню

Судьбу штрафных санкций, по которым еще не завершены судебные производства, будет решать суд.

Мировое соглашение между коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» о правопреемстве долговых обязательств предыдущего оператора тепловых активов столицы - энергокомпании «Киевэнерго» не предусматривает списание всех штрафов и пени. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

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«Наши партнеры из Киевской городской государственной администрации - КГГА в выходные пообщались с прессой и снова немного ошиблись в формулировках относительно штрафных санкций и пени. Уточняем. Мировое соглашение не предусматривает списание неустойки (штрафы, пени), инфляционных начислений и т.д., потому что это не было его предметом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что судьбу штрафных санкций, по которым еще не завершены судебные производства, будет решать суд.

«Списаны были штрафы «Киевэнерго» за старую задолженность. Они погасили задолженность - мы списали штрафы по закону 1730. «Киевэнерго» получило деньги на погашение старой задолженности перед нами, когда город рассчитался с ним по своим старым долгам. То есть, а) нет, это не из «кармана Ахметова» и б) если бы «Киевтеплоэнерго» спокойно выполнило закон еще в апреле, эти штрафы и пеня были бы списаны так же, но люди не сидели бы полгода без горячей воды», - отметили в пресс-службе «Нафтогаза».

Справка УНИАН. 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление КП «Киевтеплоэнерго». 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»).

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн).

В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

9 октября КП «Киевтеплоэнерго» подписало мировое соглашение с «Нафтогазом» о правопреемстве долговых обязательств «Киевэнерго» в размере 2,4 млрд грн, а 10 октября Хозяйственный суд Киева утвердил это мировое соглашение.

Из-за вышеуказанного хозяйственного спора у жителей нескольких районов столицы с весны не было горячей воды.