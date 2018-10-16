Швейцария арестовала имущество беглого олигарха Курченко

Арестованы средства в общей сумме 2 млн долларов США.

По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины компетентными органами Швейцарской Конфедерации арестовано имущество бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по созданию преступной организации Виктора Януковича и его структурного подразделения под руководством Сергея Курченко, а также совершение в ее составе тяжких, особо тяжких и других преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах экономики, сфере налогообложения и других. О подозрении в участии в указанной преступной организации и в совершении ряда особо тяжких преступлений в ее составе, в частности, сообщено должностным лицам ПАО «Брокбизнесбанк», который по данным следствия был подконтролен участникам преступной организации», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе расследования установлено, что за участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях один из бывших должностных лиц ПАО «Брокбизнесбанк» получал значительные суммы средств.

«По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации, установлен один из счетов, на который по данным следствия перечислялись преступным путем полученные средства, а также за счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства. Сейчас принятыми мерами уголовно-правового характера по запросу Генеральной прокуратуры о международной правовой помощи на указанных выше счетах арестованы средства в общей сумме 2 млн долларов», - отметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли на территорию Украины по фиктивным документам более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, эти нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были быть поставлены в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. В апреля 2014 года К