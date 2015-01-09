Украина в январе будет покупать уголь у России по $73 за тонну

Украина, испытывающая острый дефицит угля для нужд тепловых электростанций, в январе планирует импортировать около 620 тыс. тонн данного вида топлива из Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Юрий Зюков.

"В январе у нас задача - 120 тыс. для “Центрэнерго" и порядка 0,5 млн тонн по контрактам ДТЭК. Это я говорю про российский уголь”, - сказал Зюков.

По его словам, предварительная цена российского угля составит около 73 долл. за тонну.

Кроме этого замминистра энергетики отметил, что на сегодняшний день рассматриваются варианты продолжения импорта угля из ЮАР, а также поиск новых контрактов на импорт данного вида топлива из Австралии и Вьетнама.

Всего, по словам Зюкова, украинские тепловые станции в зимний период потребляют около 2,3-2,4 млн тонн угля дефицитных марок для производства электроэнергии.

Также заминистра энергетики сообщил, что с сентября 2014 года Украина импортировала около 2 млн тонн угля из России, ЮАР и Австралии.

Как ранее сообщал УНИАН, с декабря в Украине начались веерные отключения электроэнергии, которые связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт.

В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок. Уже получено 250 тыс. тонн южноафриканского угля тремя партиями. Еще 250 тысяч тонн этого топлива, доставляемого на трех судах, страна ожидала получить до конца 2014 года. Однако после скандала с госкомпанией «Укринтерэнерго» часть оставшихся объемов угля выкупила компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова,последние два судна все-таки купила “Укринтерэнерго”, из которых одно судно 6 января уже прибыло в Украину, а второе судно ожидается 10 января.

Кроме того, энергогенерирующие компании осуществляют импорт угля из России.