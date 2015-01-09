Украина в 2014 году почти на четверть сократила добычу угля

Украина в 2014 году сократила добычу угля по сравнению с 2013 годом из-за военных действий на Донбассе на 22% - до 65 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Юрий Зюков.

"В 2014 году Украина добыла 65 млн тонн угля это на 22% меньше, чем было добыто 2013 году”, - сказал Зюков.

По его словам, на сегодняшний день из 150 шахт в работе находится 69 угольных предприятий.

Читайте такжеУкраина в январе собирается купить у России около 620 тысяч тонн угляКак сообщал УНИАН, добыча угля в январе-ноябре 2014 года сократилась на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 61,5 млн тонн. Из этого объема госшахты добыли 17,1 млн тонн угля, что на 21,6% меньше результата 11 месяцев 2013 года.

Угледобывающие предприятия Украины в ноябре 2014 года сократили добычу угля на 43,7% - до 4,1 млн тонн против 7,3 млн тонн в ноябре 2013 года.