Донбассэнерго завезло опасный нефтекокс в Украину с грубыми нарушениями - Минэкологии

Компания Донбассэнерго завезла в Украину токсичный нефтекокс без получения разрешения от Министерства экологии и природных ресурсов и при этом планирует его использовать на Славянской ТЭС также без разрешения.

Об этом говориться в письме министра экологии Остапа Семерака в адрес народного депутата Михаила Бондаря. Ранее он заявлял о планах компании Донбассэнерго использовать токсичный нефтекокс в Украине без разрешений.

«Донбассэнерго» не обращалось с заявлением на получение лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами и с заявлением о предоставлении письменного согласия на трансграничную перевозку опасных отходов», - заявил Семерак в ответе на депутатский запрос.

Он подчеркнул, что министерство экологии и природных ресурсов Украины не выдавало Донбассэнерго разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при использовании нефтекокса с углем.

По словам Семерака, в настоящее время в реестре по оценке влияния деятельности нет никаких свидетельств ПАО Донбассэнерго относительно использования нефтекокса в смеси с углем.

В связи с этим, министерство направило в Министерство энергетики и в Донбассэнерго письма с требованиям внести изменения в разрешение на выбросы при смене топлива на Славянской ТЭС, а также провести оценку влияния такой деятельности на окружающую среду, что является обязательным к выполнению согласно законодательству.

Семерак отметил, что Законом Украины запрещается использование нового вида топлива до того как компания проведёт оценку влияния на окружающую среду и до получения соответствующего разрешения.

Напомним, "Донбассэнерго" сообщила, что в этом отопительном сезоне будет использовать нефтекокс. Его будут смешивать с углем, а потом сжигать на Славянской ТЭС (Донецкая обл.).

27 сентября стало известно, что народный депутат Украины Михаил Бондарь отправил депутатские обращения в Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство экологии, Генеральную прокуратуру Украины и к руководству ПАО "Донбассэнерго" по поводу правомерности и безопасности использования нефтекокса на Славянской ТЭС.

Бондарь считает, что высокое содержание серы и ванадия в нефтяном коксе является угрозой загрязнения окружающей среды, угрозой здоровью населения и работников ТЭС.