Украина рассматривает казахстанский уголь в качестве альтернативы российскому

Украина, вынужденная импортировать уголь из РФ из-за военных действий на Донбассе, изучает ценовые предложения на казахстанском рынке угля в качестве альтернативы российскому, что может снизить стоимость поставок данного вида топлива из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Юрий Зюков.

"В Казахстане есть очень хорошего качества угли, которые пригодны для металлургической промышленности, и там есть энергетический уголь газовой группы. Мы сейчас смотрим этот уголь, спрос, цены как альтернативу российскому углю. Сейчас ведем переговоры, чтобы понять ценовую политику, чтобы можно было использовать эту цену для сравнения с российским углем, как конкурентноспособную для снижения цены российского угля с Кузбасса. В данный момент как раз прорабатывается этот вопрос”, - сказал Зюков.

По его словам, цена на российский уголь в январе должны составлять порядка 73 долл. за тонну, а стоимость угля из ЮАР на сегодняшний день составляет 99 долл. за тонну в порту Украины.

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Как ранее сообщал УНИАН, во время визита в Украине президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева была достигнута договоренность о поставках угля в Украину из Карагандинского и Экибастузского бассейнов.