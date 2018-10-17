В пострадавшей от взрывов Ичне возобновлено газоснабжение

Согласно сообщению, вчера в Ичне, пострадавшей от взрывов боеприпасов, без газа оставались более 500 абонентов.

В г. Ичня Черниговской области, вблизи которого 9 октября произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и взрывами боеприпасов на 6-м арсенале Минобороны, возобновили газоснабжение.

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Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Согласно сообщению, вчера без газа оставались более 500 абонентов в Ичне.

"Газоснабжение в г. Ичне возобновлено", - говорится в сообщении департамента ОГА.

Отмечается, что другие объекты жизнеобеспечения Ичнянского района (электроснабжение, стационарная телефонная связь, водоснабжение и водоотведение) работают в штатном режиме.

Рабочими группами проводятся комиссионные обследования жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (обследовано 8738 объектов из 9713 (90%). По результатам обследований определены разрушенными 4 дома в с. Августовка, поврежденными - 113 домов, квартир и других капитальных сооружений в 20 населенных пунктах.

По состоянию на 6 часов утра 17 октября в двух медицинских заведениях г. Ичня и пгт Парафиевка, а также в Крупичпильском отделении стационарного ухода для постоянного или временного проживания одиноких престарелых граждан территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) остаются 78 человек, в том числе 11 детей.

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации продолжается. Всего привлечено около 700 человек, а также 150 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий были эвакуированы более 12 500 человек. Было закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

В настоящее время проводится операция по разминированию территории в радиусе 10 км от военного арсенала.

Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ични выделило 100 миллионов гривень.

По факту взрывов на арсенале открыты уголовные производства - по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, если оно причинило тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) УК Украины.

Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ични выделило 100 млн грн.