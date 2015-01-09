Украина хочет и дальше покупать южноафриканский уголь, но без посредников

Украина сэкономила более 2 миллионов долларов при закупке последних партий южноафриканского угля, доставляемого на пятом и шестом судах, благодаря снижению стоимости топлива из ЮАР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков.

По его словам, первые два судна закупила государственная компания «Укринтерэнерго», третье и четвертое — энергохолдинг ДТЭК, последнюю партию из пятого и шестого судов снова закупило «Укринтерэнерго». На каждом судне находится около 80 тысяч тонн угля.

«Средняя цена по первым двум кораблям была 112 долларов (за тонну – УНИАН) с доставкой на электростанции, а средняя цена по пятому и шестому — 99 долларов. Экономия составляет 2 миллиона 59 тысяч долларов», - сказав Зюков, добавив, что если бы «Укринтерэнерго» не закупило последнюю партию угля, то компания потеряла бы 2,7 млн долл. предоплаты за это топливо.

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По его словам, причиной скандалов с южноафриканским углем, вызванных тем, что он не сжигается на украинских ТЭС, является более низкая калорийность угля из ЮАР, который был поставлен на первом судне. При этом замминистра подчеркнул, что этот уголь был сожжен на электростанциях в смеси с другими углями.

Он отметил, что сейчас идет контроль качества угля, который прибывает в страну на пятом и шестом судах.

«Поэтому нет никаких сомнений в подтверждении его качества для сжигания на наших ТЭС», - добавил первый заместитель министра энергетики.

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При этом он сообщил, что сейчас ведутся переговоры с послом из ЮАР для возможности дальнейших закупок угля из Южной Африки напрямую.