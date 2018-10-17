В Украине сократились запасы угля

В частности, запасы антрацитового угля сократились на 9,8% – до 189 тысяч тонн.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 10 по 16 октября текущего года сократились на 1,9% – до 1,612 миллиона тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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В частности, запасы антрацитового угля за указанный период на ТЭС сократились на 9,8% - до 189 тысяч тонн, а запасы угля газовой марки сократились на 0,7% - до 1,424 миллиона тонн.

Запасы угля на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) с 10 по 16 октября сократились на 5,3% - до 245,7 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, Минэнергоугля к началу отопительного сезона (15 октября) прогнозировало запасы угля на уровне 2,6 миллиона тонн, из которых 1 миллион тонн - антрацитовая группа и 1,6 миллиона - газовая группа.

По данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.