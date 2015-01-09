В Генпрокуратуре назвали убытки от закупок некачественного угля из ЮАР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Святослав Лаганяк сообщил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

"Мы считаем доказанным, что заместитель директора государственного предприятия "Укринтерэнерго" при заключении неправомерного контракта на приобретение угля причинил растрату государственных средств на сумму более 846 миллионов гривень", - сказал Лаганяк.

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Лаганяк напомнил, что на сегодняшний день по факту поставок из ЮАР некачественного угля начато уголовное производство и продолжается досудебное расследование.

"По твердому убеждению Генеральной прокуратуры Украины, в поставках южноафриканского угля имела место очень большая коррупционная составляющая", - сказал Лаганяк и добавил, что это был уголь ненадлежащего качества по заведомо завышенной цене.

Он отметил, что уже сообщено о подозрении одному из руководителей госпредприятия "Укринтерэнерго", который занимался закупкой угля из ЮАР, и для него избрана мера пресечения.

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Лаганяк подчеркнул, что на сегодняшний день следователи имеют существенные доказательства коррупционной составляющей в этом деле. В частности, в распоряжении ГПУ есть соответствующие экспертные исследования и свидетельства некоторых лиц.

Он также подчеркнул, что этот уголь был непригоден для сжигания на Змиевской и Трипольской теплоэлектростанциях.

Кроме того, начальник Главного следственного управления ГПУ отметил, что были нарушения некоторых тендерных процедур при закупке южноафриканского угля.

"Мы готовы уже на сегодняшний день идти в суд со своими открытыми доказательствами. Мы считаем свою позицию неопровержимой", - сказал Лаганяк.

Отвечая на вопросы членов комитета, Лаганяк также отметил, что по данному делу директору "Укринтерэнерго" Владимиру Зиневичу была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, 6 ноября 2014 года было начато уголовное производство по факту завладения должностными лицами ОАО «Центрэнерго», ГП «Укринтерэнерго» и другими субъектами хозяйственной деятельности государственными средствами в особо крупных размерах.

Одним из эпизодов преступной деятельности, который проверяют следователи, является заключение в августе внешнеэкономического контракта на приобретение угля сомнительного качества в ЮАР.

«В настоящее время досудебным расследованием установлено, что директор государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго», злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно и по предварительному сговору группой лиц, зная о минимальных качественных показателях угля, который может быть использован для украинских теплоэлектростанций, в августе 2014 года сознательно заключил контракт с компанией Steel Mont Trading Ltd (Великобритания) о приобретении угля в количестве 1 млн метрических тонн происхождением из ЮАР, который по отдельным качественным показателям был заранее непригоден для использования», - подчеркивается в сообщении ГПУ.

По данным Генпрокуратуры, в результате неоднократного подписания дополнительных спецификаций к указанному контракту и изменений к нему фактическая стоимость приобретенного угля выросла из начальных 86 долларов за метрическую тонну до 134 долларов.

Кроме того, отмечается в сообщении, «после фактического поступления первой партии закупленного угля и установления его непригодности для сжигания в печах отечественных ТЭС должностные лица государственного предприятия своевременных мер к расторжению контракта и применения штрафных санкций не приняли, в результате чего допущено приобретение заведомо некачественного угля на общую сумму почти 30 млн долларов США, что по официальному курсу НБУ составляет почти 400 млн грн».

При таких обстоятельствах доставленный из ЮАР уголь для самостоятельного сжигания в печах Змиевской и Трипольской ТЭС не используется, а сжигается только в смеси с российским углем, отметили в ГПУ.

Досудебным следствием действия директора «Укринтерэнерго» квалифицированы как растрата средств государственного предприятия в особо крупном размере по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Директор «Укринтерэнерго» Зиневич был задержан 4 декабря 2014 года.