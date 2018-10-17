Гройсман объяснил, почему не может остановить рост цен на газ

Премьер напомнил, что уже год борется с возможным поднятием стоимости голубого топлива для населения.

Премьер-министр Владимир Гройсман признал, что не сможет предотвратить поднятие цен на газ для населения, которое является одним из условий Международного валютного фонда для выделения Украине очередного кредита.

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Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

"Что, мы брали обязательства по газу? Я что ли хочу поднимать цену? Я руками и ногами борюсь с этим, зубами, уже больше года. Но есть вещи, которые находятся за пределами моих возможностей", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля этого года. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня. 30 мая Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года, 26 июля - до 1 сентября, а 29 августа – до 1 октября, а 28 сентября - до 18 октября.

Цена газа для населения составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 гривень за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.