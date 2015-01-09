В США из-за падения цен обанкротилась компания, добывающая сланцевую нефть
16:03, 09 января 2015Энергетика
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Американская компания WBH Energy по добыче сланцевой нефти и газа заявила о своем банкротстве на фоне резкого снижения мировых цен на нефть.
REUTERS
Заявка по главе 11 Кодекса законодательства США о банкротстве была подана на этой неделе, передают РИА Новости.
WBH Energy, базирующаяся в американском штате Техас, оказалась с задолженностью в размере 50 миллионов долларов в результате падения цен на сырую нефть в последние месяцы, говорится в сообщении телеканала NHK.
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Случай с WBH Energy усиливает опасения, что падающие во всем мире цены на нефть могут вынудить большее число фирм оставить данный бизнес.
Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению аналитиков, ОПЕК, отказавшаяся от сокращения добычи, намеренно пытается положить конец буму производства сланцевых нефти и газа в США.
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