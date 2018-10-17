Дешевле российского: Польша подписала 20-летний контракт на поставку газа из США

Ежегодно Польская нефтегазовая компания будет покупать у американцев 2 млн тонн голубого топлива.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала два долгосрочные контракты на поставку природного газа из Соединенных Штатов Америки. Соглашение рассчитано на 20 лет. Это первые подобные договоры в этой части Европы.

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Вице-глава PGNiG по вопросам торговли Мацей Возняк сказал, что польская сторона ежегодно будет покупать у американцев примерно 2 млн тонн голубого топлива. Представитель польской компании добавил, что сырье из США дешевле, чем газ с востока, сообщает «Польское радио».

Партнерами PGNiG стали американские СПГ-терминалы Venture Global Calcasieu Pass, LLC и Venture Global Plaquemines LNG, LLC. Совместно они работают как Venture Global LNG.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравєцький подчеркнул, что подписание этих контрактов увеличит суверенитет и энергетическую конкурентоспособность Польши. Глава польского правительства обратил внимание, что Польша не только хочет импортировать сырье из США, но также увеличивает добычу голубого топлива в стране.