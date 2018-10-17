Дешевле российского: Польша подписала 20-летний контракт на поставку газа из США
Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала два долгосрочные контракты на поставку природного газа из Соединенных Штатов Америки. Соглашение рассчитано на 20 лет. Это первые подобные договоры в этой части Европы.
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Вице-глава PGNiG по вопросам торговли Мацей Возняк сказал, что польская сторона ежегодно будет покупать у американцев примерно 2 млн тонн голубого топлива. Представитель польской компании добавил, что сырье из США дешевле, чем газ с востока, сообщает «Польское радио».
Партнерами PGNiG стали американские СПГ-терминалы Venture Global Calcasieu Pass, LLC и Venture Global Plaquemines LNG, LLC. Совместно они работают как Venture Global LNG.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравєцький подчеркнул, что подписание этих контрактов увеличит суверенитет и энергетическую конкурентоспособность Польши. Глава польского правительства обратил внимание, что Польша не только хочет импортировать сырье из США, но также увеличивает добычу голубого топлива в стране.