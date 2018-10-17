В Украине за миллиард гривень модернизируют крупнейшее подземное хранилище газа

«Укртрансгаз» объявил тендер на реконструкцию компрессорной станции «Бильче-Волица».

Государственная газотранспортная компания «Укртрансгаз» намерена модернизировать крупнейшее в стране подземное хранилище газа. Компания объявила тендер на проведение реконструкции компрессорного цеха № 4 дожимной компрессорной станции «Бильче-Волица» ожидаемой стоимостью 998 млн грн, сообщила пресс-служба.

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Сообщается, что заявки на участие в тендере принимаются до 12 ноября, а проведение аукциона запланировано на 18 декабря 2018 года.

Отмечается, что закупка будет осуществлена согласно EPC-контракту. «Его отличие от типичных украинских договоров подряда в том, что победитель тендера самостоятельно разрабатывает проектную документацию, проводит изыскательские работы и согласовывает проектную документацию, а по завершении работ - совместно с заказчиком вводит объект в эксплуатацию», - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, процедура закупки состоится с учетом совокупной стоимости владения оборудования (так называемое TCO, Total Cost of Ownership), что приведет к снижению финансовых затрат «Укртрансгаза» при эксплуатации установленного оборудования в течение всего времени его использования.

Проектом реконструкции предусматривается замена штатных газотурбинных двигателей НК-12СТ на новые газотурбинные двигатели с техническими характеристиками, соответствующими современным требованиям надежности, энергоэффективности, экологичности.

Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» планирует в течение 2018-2020 годов направить более 7 млрд грн инвестиций на реконструкцию 4 компрессорных станций согласно разработанному 10-летнему плану модернизации газотранспортной системы Украины.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».