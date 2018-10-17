Нефть дешевеет - Brent опустилась ниже $80

Вечером фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 2,24 процента до $79,65 за баррель.

Цены на нефть ускорили снижение на вечерних торгах в среду под давлением роста недельных запасов сырья в США.

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Вечером фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 2,24 процента до $79,65 за баррель, передает Рейтер.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $69,97 за баррель, что на 1,97 процента ниже предыдущего закрытия.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,49 миллиона баррелей до 416,44 миллиона против прогноза роста на 2,2 миллиона баррелей.