В Дании начали общественное обсуждение маршрута газопровода «Северный поток-2»

Общественность может ознакомиться с отчетом о возможных экологических последствиях строительства газопровода.

Датское энергетическое агентство 17 октября объявило об общественном обсуждении относительно экологической оценки маршрута газопровода «Северный поток-2».

Общественность может ознакомиться с отчетом о возможных экологических последствиях строительства газопровода.

Оставить комментарии и задать вопросы специалистам можно будет до 12 декабря, пишет «Радио Свобода».

Украина и некоторые европейские страны называют проект «Северный поток-2» исключительно политическим, без экономического обоснования, и призывают заблокировать его. С резкой критикой проекта выступают и США.

Тем временем ряд стран-членов Европейского Союза, в первую очередь Германия, компании из которых принимают участие в строительстве газопровода, поддерживают «Северный поток-2» и говорят о нем как о «сугубо экономическом проекте».

При этом канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что работа газопровода возможна лишь в случае, если Россия не прекратит транзит газа через Украину.