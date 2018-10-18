Южно-Украинская АЭС из-за неисправности отключила от сети третий энергоблок

Энергоблок отключен из-за неисправности системы автоматического регулирования турбины.

Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС, г. Южноукраинск, Николаевская область), которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила от сети энергоблок №3 из-за неисправности системы автоматического регулирования турбины, сообщает пресс-служба станции.

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«17 октября 2018 года в 22:41 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети из-за неисправности системы автоматического регулирования турбины. Нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.

Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности, а радиационный фон на промышленной площадке АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Южно-Украинская АЭС подключила к сети первый энергоблок.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).