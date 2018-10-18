Гройсман поможет украинским шахтерам

На следующей неделе премьер намерен провести совещание для решения проблем задолженности по выплате заработной платы шахтерам госшахт и других долгов в отрасли.

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен на следующей неделе провести совещание по ситуации в угольной отрасли. Основная причина - задолженности по выплате заработной платы шахтерам госшахт и других долгов в отрасли.

"На следующей неделе я проведу совещание лично. Возможно, подготовительное заседание проведет профильный вице-премьер для того, чтобы разобраться, как двигаться дальше", – сказал премьер на заседании Кабмина в среду после ряда жалоб депутатов на сохраняющиеся долги по зарплате.

Он подчеркнул, что проблема убыточной работы государственной угольной отрасли является системной, и правительство вынуждено вновь предусмотреть в проекте госбюджета-2019 2,5 млрд грн дотаций угольщикам.

Напомним, на рассмотрении Кабмина находится также другой важный вопрос из угольной сферы - введение в действие приоритетного сжигания на теплоэлектростанциях украинского угля. По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, приоритет украинского угля положительно повлияет на энергонезависимость и отечественную экономику

Украина в январе-сентябре 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита на 20% (2 млн 605,829 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 15 млн 640,564 тыс. тонн. При этом из РФ поступил уголь на $1 млрд 374,726 млн (доля в импорте - 62,72%).