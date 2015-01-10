Украина возобновила импорт газа из Венгрии

Об этом сообщается на сайте компании "Укртрансгаз"."Сегодня, в 11.00 восстановлены импортные поставки голубого топлива со стороны Венгрии в Украину. По оперативной информации импорт природного газа будет осуществляться в режиме 2,7 млн. куб. м ежесуточно", - говорится в сообщении.

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Напомним, 25 сентября 2014 года Венгрия прекратила реверс газа в Украину - как сообщали СМИ, из-за давления российской стороны.

Всего в 2014 году из Венгрии в Украину было импортировано 0,6 млрд кубометров газа.