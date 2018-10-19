Новая компания «Нафтогаза» начала продавать газ

Формирование цены предусматривает возможность изменения стоимости газа несколько раз в день, согласно изменениям на европейском рынке и колебаниям курса гривны.

«Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» 12 октября заключила первые договоры купли-продажи природного газа в формате новой модели реализации газа промышленным предприятиям, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

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«Нафтогаз Трейдинг» 12 октября заключил первые договоры купли-продажи природного газа в формате новой модели реализации. По всем заключенным договорам уже произведены поставки потребителям», - сказано в сообщении.

Отмечается, что формирование цены предусматривает возможность изменения стоимости газа несколько раз в день, согласно изменениям на европейском рынке и колебаниям курса гривны.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» создала три дочерних компании для поставок газа напрямую промышленности, теплокоммунэнерго и населению, исключая из цепочки поставок облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Населению газ будет поставлять компания «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» (ГПК), теплокоммунэнерго – «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Тепло», коммерческим клиентам – «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.