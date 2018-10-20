Энергомост Украина-ЕС заслуживает поддержки польского правительства – аналитики Атлантического совета

Продолжая серию публикаций, посвященных перспективам реализации проекта «Энергетический мост Украина – Европейский Союз», аналитики Атлантического Совета (неправительственный аналитический центр США), приходят к выводу о высоком потенциале данного проекта для обеспечения энергетической безопасности Польши. Об этом в частности идет речь в статьях «Состояние атомной энергетики Украины: международный потенциал» и «Роль Польши в проекте Энергетический мост и региональной энергетической безопасности», опубликованных на сайте Атлантического совета 9 и 17 октября. Авторы материалов - научный сотрудник Центра по чрезвычайным ситуациям и национальной безопасности Аризонского государственного университета (США) Мелисса Херш и генеральный директор Консалтинговой группы по ядерной экономике (NECG, США) Эдвард Ки также отмечают, что Брюссель, Вашингтон и Киев должны как можно скорее обсудить возможность реализации проекта «Энергетический мост Украина-ЕС»:

«Состояние атомной энергетики Украины: международный потенциал»

Учитывая важность энергетической и национальной безопасности Украины для национальных интересов США, Америке и ее европейским партнерам следует более внимательно изучить выгоды и риски предложения Киева по проекту энергомоста.

В своей сути "Энергетический мост Украина-ЕС" опирается на проект Европейского банка реконструкции и развития по модернизации украинских сетей передачи электроэнергии для ее последующей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E. Украина имеет потенциал для подключения к сетям Евросоюза и его рынку электроэнергии, она может стать надежным экспортером электроэнергии для Европы.

Энергомост позволит обеспечить поставки электроэнергии с Хмельницкой АЭС в Польшу по уже существующим линиям электропередач, что помогло бы снизить зависимость Европы от России в энергетической сфере. В дополнение к объединению газовых сетей, "Энергетический мост Украина-ЕС" представляет собой еще одну возможность усилить связи ЕС и Украины в сфере электрической энергии.

Важнейшей частью концепции, на которой базируется проект энергомоста, является модернизация и расширение возможностей атомной энергетики Украины. В идеале Украина хотела бы, чтобы в проекте "Энергетический мост Украина-ЕС" участвовали американские и европейские инвесторы, но они пока не торопятся. В то же время интерес к развитию атомной энергетики Украины проявляет Китай.

Национальная ядерная корпорация Китая и China Guangdong Nuclear Power Co рассматривает возможность выхода на украинский рынок, вероятно преследуя при этом и внешнеполитические интересы. В данном случае Китай может действовать по аналогии с Россией, используя сотрудничество в атомной энергетике для построения долгосрочного внешнеполитического влияния.

Еще в 2016 году китайская China National Nuclear Power подтвердила свою заинтересованность в достройке третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС.

Совсем недавно Китай заявил о своей готовности выкупить долю РФ в проекте по строительству в Украине завода по производству ядерного топлива. Пока решений не принято, но логично предположить, что Китай будет продолжать искать варианты участия в долгосрочных проектах в украинской атомной энергетике.

Вашингтон и Брюссель должны обратить внимание на эти события. Украине же следует тщательно изучить любые предлагаемые Китаем инвестиции в долгосрочные критически важные инфраструктурные проекты и рассмотреть потенциальные риски, связанные с возникновением энергетической зависимости от Китай, которая может прийти на смену зависимости от России.

Брюссель, Вашингтон и Киев должны обсудить плюсы и минусы проекта "Энергетический мост Украина-ЕС" в самое ближайшее время.

«Роль Польши в проекте Энергетический мост и региональной энергетической безопасности»

Опасения Польши в отношении российских военных и гибридных угроз привели к тому, что 9-я крупнейшая экономика Европы увеличила свои расходы на оборону. На этом фоне усилилась связь между Варшавой и Вашингтоном в оборонных вопросах. Однако Польша остается уязвимой для России в экономике и энергетике. Соглашение о поставках в Польшу американского сжиженного газа является, как символичным, так и необходимым, но недостаточным решением для обеспечения энергетической безопасности Польши. Для того, чтобы соответствовать заявленной роли инфраструктурного и энергетического центра безопасности, Польше необходимо учитывать выгоды, которые ей предоставляет концепция энергетического моста с Украиной.

«Энергетический мост Украина-ЕС» предлагает достаточно убедительный стратегически беспроигрышный сценарий, позволяющий рассматривать региональные и трансатлантические краткосрочные и долгосрочные выгоды для энергетической безопасности Польши, Украины, Центральной и Восточной Европы, а также стран Балтии. Однако реализация проекта напрямую зависит от согласия Польши на участие в модернизации линии электропередач и в продаже электроэнергии с использованием существующей линии электропередач между Украиной и Польшей, что в конечном итоге будет способствовать достройке двух энергоблоков ХАЭС.

Участие в проекте открывает перед Польшей возможность стать важным фактором обеспечения стабильности и развития Украины, что одновременно будет способствовать укреплению ее собственной стабильности. Политическая поддержка энергомоста со стороны Польши имеет важное значение для проекта, она подтвердит приверженность Варшавы региональной энергетической безопасности, а также усилит ее вес в отношениях с НАТО и США. Кроме того, такая поддержка способствовала бы решению целого ряда задач, стоящих перед Польшей в сфере энергетической и экономической безопасности, а также укрепила бы позиции страны в противостоянии гибридным угрозам. Реализация проекта «Энергетический мост Украна-ЕС» - это и решение проблемы дефицита электроэнергии в Польше.

Хотя поставки сжиженного газа американского и норвежского происхождения могут рассматриваться как более важный стратегический проект для Польши, атомная генерация является чистым, конкурентоспособным и надежным источником электроэнергии, который поможет обеспечить энергетическую безопасность Польши и ускорит сокращение выбросов углекислого газа в электроэнергетике. И хотя Польша рассматривает несколько вариантов по строительству собственных атомных электростанций в целях диверсификации источников электроэнергии, все они пока не продвинулись вперед. Политические и экономические препятствия на пути создания собственной атомной генерации с нуля в Польше (или в любой другой стране) очень велики.

Первый этап реализации проекта энергомоста дает Польше возможность быстро добавить надежную и чистую атомную электроэнергию к своему энергобалансу. Более поздние этапы проекта позволяют Польше принять участие в финансировании достройки третьего и четвертого блоков ХАЭС и открывают возможность стать их совладельцем. При этом Польша сможет не только удовлетворить собственные потребности в чистой электроэнергии, но и продавать излишки электроэнергии в страны Балтии, что полностью отвечает ее устремлениям к региональному лидерству в сфере обеспечения энергетической безопасности. Энергетический мост снизит зависимость Польше от российского газа и угля.

В настоящее время в Польше заинтересованность в проекте «Энергетический мост Украина-ЕС» проявляет частный бизнес, в первую очередь Polenergia International - дочерняя компания частного холдинга Kulcyzk International S.àr.l. (Люксембург). Polenergia International ожидает, что Кабинет министров Украины объявит тендер на реализацию проекта в формате государственно-частного партнерства. Для реализации проекта уже создан консорциум, в который помимо Polenergia International S.àr.l. вошли Westinghouse Electric Sweden AB и EDF Trading Limited .

Однако проект требует поддержки со стороны польского правительства, чего до сих пор не произошло до настоящего времени. Польше следует придерживаться долгосрочной стратегии, в которой она может играть одну из ключевых ролей по обеспечению энергетическую безопасности Украины и поддержанию трансатлантической безопасности. Что еще более важно, проект «Энергетический мост Украина-ЕС» экономически выгоден самой Польше.

Часть первая:

Американские аналитики оценили роль «Энергетического моста Украина – ЕС» для безопасности Украины

Полный текст статей читайте на сайте Атлантического совета:

Ukraine’s Nuclear State of Play: The International Dimension

Poland’s Role in Energy Bridge and Regional Energy Security