Минэнергоугля назначило набсовет "Укрэнерго"

Членами набсовета стали: Сергей Кушнир, Максим Немчинов, Александр Поплавский, Шевки Аджунер, Педер Андреасен, Оливье Апперт, Луиджи де Франсиско.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подписал приказ о назначении членов наблюдательного совета оператора Объединенной энергосистемы страны - компании "Укрэнерго".

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Об этом сообщила пресс-служба Минэнергоугля, опубликовав копию соответствующего приказа от 19 октября на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в начале октября правительство утвердило набсовет "Укрэнерго".

От государства в набсовет вошли: Сергей Кушнир - заместитель государственного секретаря Кабинета министров, Максим Немчинов - госсекретарь Министерства энергетики и угольной промышленности и Александр Поплавский - советник вице-премьер-министра Владимира Кистиона.

Независимыми членами набсовета стали: Шевки Аджунер - глава набсовета ПАО "Укрзализныци", бывший директор Европейского банка реконструкции и развития в Украине, Педер Андреасен - президент и исполнительный директор компании Energinet (Дания), Оливье Апперт - исполнительный директор Академии технологий (Франция), Луиджи де Франсиско - соучредитель и исполнительный директор DFC Economics (Италия).

В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении в госкомпаниях, который предусматривает проведение корпоратизации, в частности, создание наблюдательных советов. Предполагается, что эти меры позволят изолировать госпредприятия от политического влияния и упростят доступ компаний к международному рынку капитала.

Корпоратизация предусматривает открытые конкурсы по назначению руководителей госпредприятий, оплату на уровне частного сектора и назначение независимых наблюдательных советов.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.