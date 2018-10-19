В Минэнергоугля назвали стоимость вывода госшахт из убыточности

По его словам, выведение государственных шахт из убыточности позволит снизить цены на электроэнергию для населения.

Для вывода государственных шахт из убыточности необходимо вложить 2 миллиарда гривень в их модернизацию, сообщил на круглом столе в парламенте министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

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"Если государство выделит 2 миллиарда гривень на модернизацию шахт, угольная отрасль не будет нуждаться в дотациях", - сказал Насалик.

Также он отметил, что выведение государственных шахт из убыточности позволит снизить цены на электроэнергию для населения.

"Выделяя 2 миллиарда на модернизацию шахт, мы не только сэкономим бюджетные средства. Мы сможем тогда влиять на рынок угля в Украине и, второе, мы можем существенно по потребителю рассматривать снижение ценовой политики", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в государственном бюджете на 2019 год планирует направить на модернизацию государственных шахт 2,3 миллиарда гривень.

13 июля Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2018 год, согласно которым, на дотации государственным угольным шахтам будет дополнительно выделено 1,4 миллиарда гривень.

Докладывая по законопроекту, народный депутат Украины Михаил Бондарь (фракция "Народный фронт") сообщил, что изначально документом предлагалось выделить 2,8 миллиарда гривень дотаций, но сумма была уменьшена в два раза.

Присутствовавший в парламенте в ходе обсуждения законопроекта премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что эти средства позволят провести модернизацию госшахт и вывести отрасль из долгов.

В то же время, Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год 1,3 миллиарда гривень на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 миллионов гривень на погашение долгов по зарплате.

Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт. Дефицит средств в угольном секторе вызван тем, что себестоимость добычи угля (в среднем 2937 гривень за тонну) превышает отпускную цену на топливо (2535 гривень за тонну).

В начале апреля премьер-министр Владимир Гройсман потребовал, чтобы руководители госшахт, которые не будут выплачивать вовремя заработную плату шахтерам, были уволены.