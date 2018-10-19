Газ для населения с ноября подорожает почти на четверть

Такое решение стало результатом переговоров с Международным валютным фондом.

Кабинет министров Украины повысит цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривень за тысячу кубометров с 1 ноября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе внеочередного заседания правительства.

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"Мы начинали переговоры (с МВФ - УНИАН) с того, чтобы выровнять цены на 60%. Повысить от действующей цены на 60%, но в результате наших переговоров и компромиссов нашли другой подход. Цены с 1 ноября вырастут только на 23,5%, не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля этого года. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня. 30 мая Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года, 26 июля - до 1 сентября, 29 августа – до 1 октября, 28 сентября - до 18 октября, 18 октября – до 27 октября.

Цена газа для населения составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 гривень за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.