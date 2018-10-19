Гройсман заявил, что 90% прибыли "Нафтогаза" будет возвращено в бюджет

Премьер-министр считает, что это справедливое решение.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 90% прибыли национального госходинга "Нафтогаз Украины" будет возвращено в государственный бюджет.

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Об этом он сказал на внеочередном заседании правительства.

"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а с бюджета направлено на потребности украинских граждан и украинского государства", - сообщил премьер.

По его словам, это будет справедливым решением.

"Я думаю, что это справедливо – вместо чрезмерных зарплат и премий, все это должно быть в государственной казне. Это принципиальный вопрос", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого российский госходинг "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

Сумма премии была разделена на две части. В мае этого года должна была быть выплачена первая часть премий на сумму 20,7 миллиона долларов. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 миллиарда долларов).

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов.

В сентябре Шевченковский районный суд Киева оштрафовал главу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 1,7 тысячи гривень за непредставление запрашиваемой народным депутатом Украины информации о премии в размере 46,3 миллиона долларов руководству "Нафтогаза" за победу в Стокгольмском арбитраже.