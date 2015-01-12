Обвал цен на нефть продолжается уже по новым причинам

Цены на нефть снижаются, так как банк Goldman Sachs понизил краткосрочный прогноз цен, а спрос в США сократился из-за пожаров на двух НПЗ, пишет Reuters.

К 9.00 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,69 до $49,42 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,78 до $47,58. Цены на оба эталона снижаются семь недель подряд и находятся на минимальных уровнях с апреля 2009 года.

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs снизили прогноз цен на ближайшие три месяца для Brent до $42 за баррель с $80 и для WTI до $41 с $70. Инвестиции в добычу сланцевой нефти начнут сокращаться, если американский эталон будет стоить около $40 значительную часть первого полугодия, говорится в отчете.

Читайте такжеВероятность дефолта России сильно возросла из-за обвала нефти и рубляЧисло выданных разрешений на бурение нефтяных и газовых скважин в США незначительно выросло в декабре после почти 40-процентного падения в ноябре, по данным фирмы Drilling Info, эксклюзивно предоставленным Рейтер. Спрос на нефть в США, вероятно, сократится в ближайшие дни из-за пожаров на двух крупных НПЗ, один из которых - крупнейший на Восточном побережье.

Венесуэла сообщила о договоренности с Саудовской Аравией о поддержке рынка нефти и цен путем совместных политических мер, не приводя подробностей. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, ранее неоднократно заявляла, что не будет снижать добычу для стабилизации рынка, игнорируя предложения нескольких стран ОПЕК, включая Венесуэлу.

На прошлой неделе на мировом рынке нефти впервые с 2009 года образовалось контанго - ситуация, когда цены на товар с немедленной поставкой ниже цен с отсрочкой поставки.