Цена нефти снова упала ниже $49

Стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE опустилась ниже 49 долларов. Февральский фьючерсный контракт по состоянию на 10:35 мск снизился на 2,22% до 48,97 доллара за баррель, сообщает ТАСС.

Ранее в январе цена на нефть марки Brent в пятницу опустилась ниже $50 за баррель и достигла минимального значения за 5,5 лет.

Это произошло на фоне заявления представителя Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), свидетельствующегося о том, что входящие в ОПЕК арабские страны Персидского залива по-прежнему не намерены сокращать объемы добычи для поддержание уровня цены. К окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent снизилась на $1,69 до $49,27 за баррель. На Нью-Йоркской товарной бирже, где торги еще продолжаются, цена барреля техасской светлой нефти (WTI) на промежуточной отметке упала на $1,25 и достигла уровня в $47,52.

Читайте такжеРоссийский рубль продолжает падать рекордными темпами"Излишнее предложение нефти на рынке исходит не от стран ОПЕК, так почему страны-члены ОПЕК должны сокращать добычу?", - заявил в пятницу посол ОАЭ в США Юсеф аль-Обайба. Дипломат также добавил, что ОАЭ сможет существовать при текущем низком уровне цен на нефть "дольше, чем это многие думают".

"Ожидания того, что саудовцы и другие производители из региона Персидского залива сократят добычу в течение ближайших месяцев, необоснованны, - считает Сара Эмерсон, управляющий директор исследовательской компании ESAI Energy. - Страны Персидского залива, возможно, будут сохранять уровень добычи и в 2016 году. Мяч сейчас на стороне других стран-производителей нефти".