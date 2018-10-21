Южно-Украинская АЭС подключила к сети третий энергоблок

Энергоблок был отключен 17 октября из-за неисправности системы автоматического регулирования турбины.

Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС, г. Южноукраинск, Николаевская область), которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети третий энергоблок после устранения неисправностей.

Читайте такжеСрок эксплуатации четвертого энергоблока Запорожской АЭС продлили на 10 лет

Об этом сообщила пресс-служба станции.

"21 октября в 6:49 после успешного устранения неисправностей системы автоматического регулирования турбины третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключен к энергосистеме Украины", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.

Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности, а радиационный фон на промышленной площадке АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в 22:41 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети из-за неисправности системы автоматического регулирования турбины. Нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации зафиксировано не было.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат №3).