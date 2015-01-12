Запасы газа в украинских хранилищах сократились до 10,6 млрд кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 3 по 10 января сократились на 5,2%, или на 581 млн кубометров, - до 10,629 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

С начала отопительного сезона Украина потребила более 6 млрд кубометров газа из подземных хранилищ.

Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября начала отбор газа из подземных газохранилищ.

5 декабря «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 378 млн долл. предоплаты за 1 млрд кубометров природного газа. С 9 декабря Украина после полугодового перерыва возобновила импорт российского газа. 24 декабря «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» второй транш в размере 1,65 млрд долл., полностью рассчитавшись за предыдущие долги. 31 декабря "Нафтогаз" осуществил предоплату “Газпрому” за январь.

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Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.