Дорогой газ в обмен на транш: что ожидает Украину после подорожания голубого топлива

Спустя восемь месяцев колебаний, правительство подняло цены на газ для населения на 23,5%. Решение было вполне ожидаемым – именно повышение стоимости голубого топлива тормозило подписание нового соглашения с МВФ о сотрудничестве, благодаря чему Украина может получить очередной транш кредитной помощи. Без этого выплата долгов стала бы нереальной, то есть, нашу страну ждал дефолт со всеми вытекающими последствиями.

Только до конца текущего года нам нужно погасить обязательства перед внешними кредиторами на 3,3 миллиарда долларов, в 2019 году – почти 5,9 миллиарда долларов, в 2020 году – более 6 миллиардов долларов. В целом, с 2018 по 2045 год включительно, Украина должна заплатить по счетам 53,53 миллиарда долларов.

Причем от решения МВФ по поводу нового договора с Украиной зависит поведения и остальных доноров нашей страны. Так, Всемирный банк уже заявил, что выделит Киеву помощь на 800 миллионов долларов только в случае продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Основным условием МВФ было приведение цен на газ для населения в соответствие с импортным паритетом. Другими словами, как для промышленности, так и для рядовых граждан, газ должен стоить одинаково и приравниваться к цене покупки топлива в европейских хабах.

Накануне принятия "газового" решения Владимир Гройсман дал понять, что оно неизбежно и остановить процесс выше его возможностей: "Что, мы брали обязательства по газу? Я, что ли, хочу поднимать цену? Я руками и ногами борюсь с этим уже больше года. Но есть вещи, которые находятся за пределами моих возможностей".

Неожиданностью стало только экстренное заседание правительства 19 октября. И только потому, что 17 октября Кабмин одобрил постановление продлить срок действия нынешней цены в 6 958 гривень за тысячу кубометров газа до 27 октября. Это уже происходило неоднократно – нынешняя стоимость газа, поднятая в апреле, должна была вырасти в июле, потом августе, сентябре и октябре. Но Кабмин все затягивал с непопулярным решением. В экспертной среде это списывали на то, что такой непопулярный шаг, хоть и вынужденный, мог подпортить правящей власти грядущие избирательные процессы. Видимо, сейчас вопрос сотрудничества с МВФ стал особо остро, да и пятница для такого "судьбоносного" решения – самый подходящий момент: для ответа на выпады оппонентов-популистов, а также на реакцию общества, есть время подготовиться. Цена газа вырастет на 23,5% с 1 ноября – до 8550 гривень за тысячу кубометров.

Гройсман попытался оправдаться: "Мы начинали переговоры (с МВФ, - УНИАН) с того, чтобы выровнять цены на 60%. Повысить от действующей цены на 60%, но, в результате наших переговоров и компромиссов, нашли другой подход. Цены с 1 ноября вырастут только на 23,5%, не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров". При этом он добавил, что "если мы не сможем продолжить отношения с международными партнерами, то мы не сможем выплачивать долги. Украина может быть введена в дефолт".

Остается неясным, когда будет следующее повышение стоимости газа для населения. Ведь с 1 октября "Нафтогаз" поднял стоимость топлива для одной категории промышленных потребителей на 9,7% (на 1189,2 гривни) по сравнению с сентябрем – до 13 438 гривень за тысячу кубометров, для другой - на 9,4% (на 1248 гривни) – до 14 586 гривень за тысячу кубометров. Таким образом, с 1 сентября, по сравнению с августом, для промышленности газ подорожал на 21,1%. В "Нафтогазе" заявили, что цены были скорректированы из-за "значительного изменения составляющих цены природного газа, в частности, из-за роста котировок на европейских хабах и снижения курса гривни к доллару и евро".

Возможно, правительство договорилось с МВФ о поэтапном повышение цены газа для населения. Но пока никаких официальных заявлений из Кабмина нет. Единственное, что сделал Гройсман, так это попытался успокоить общественность своим резким выпадом в сторону "Нафтогаза" - почти 90% прибыли компания теперь должна будет направить в госбюджет. "Я думаю, что это справедливо – вместо чрезмерных зарплат и премий, все это должно быть в государственной казне. Это - принципиальный вопрос", - заявил Гройсман.

Ответ МВФ

Ответ МВФ на "газовое" решение Кабмина последовал незамедлительно. Вечером в пятницу Фонд заявил, что согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by вместо действующей программы расширенного финансирования. Объем помощи может составить 2,8 млрд SDR, что эквивалентно 3,9 миллиарда долларов.

"Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения об экономической политике в отношении новой 14-месячной программы "Stand-By Arrangement (SBA)", которая заменит программу расширенного финансирования EFF, утвержденную в марте 2015 года", - говорится в заявлении Фонда.

В МВФ считают, что новая программа послужит основой для экономической политики наших властей в 2019 году по продолжению финансовой консолидации и снижению инфляции, а также реформ администрирования налогов, финансового и энергетического секторов.

Новое соглашение должен утвердить Совет директоров МВФ, рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения парламентом госбюджета на 2019 год, причем он должен учитывать все рекомендации Фонда. Главный кредитор нашей страны подчеркивает, что достигнутое соглашение является прямым доказательством того, что поддержка Украины продолжится, и это одобряют остальные международные доноры.

"Новая программа была разработана в тесной координации со Всемирным банком и Европейским Союзом, которые проводят параллельные операции по поддержке Украины. Устойчивая и эффективная имплементация властями будет иметь решающее значение для достижения этой цели", - говорится в заявлении МВФ.

Если газовый вопрос уже можно считать решенным, то баталии по поводу бюджета только начались. 18 октября Рада приняла в первом чтении роспись казны на 2019 год. С 21 сентября, когда документ был подан в парламент, депутаты подали в профильный комитет более двух тысяч правок, больше половины из которых были отклонены. То есть, существенных изменений проект госбюджета пока не претерпел. Но это не означает, что главный финансовый документ страны после принятия в целом останется неизменным.

Баталии по поводу расходов и доходов бюджета только начинаются. Будем надеяться, что МВФ работой парламентариев останется доволен. Хотелось бы, чтобы и рядовые украинцы были удовлетворены, так как от цифр в бюджете зависит их благополучие, в частности, выделение субсидий на оплату "коммуналки", которая с 1 ноября вырастет на четверть.

Субсидии обещают всем

Проект госбюджета на 2019 год предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения на 15,9 миллиарда гривень - до 55,1 миллиарда, по сравнению с госбюджетом на 2018 год. Тут вполне логичен вопрос – а хватит ли средств, особенно, с учетом повышения стоимости газа.

Но в правительстве успокаивают: для волнений оснований нет. "В 2018 году было 71 миллиарда гривень на субсидии. Потому что на 1 января 2018 года задолженность за предыдущие периоды по субсидиям составляла почти 20 миллиардов гривень. Если вы отнимите задолженность на 1 января и сравните с фактом использованных средств, то вы увидите, что мы субсидии увеличили (на 2019 год, - УНИАН) почти на 5 миллиардов гривень. Поэтому все, кто будут нуждаться в социальной защите от государства по субсидиям, будут государством защищены, и это наша с вами ответственность", - заявил Гройсман во время Часа вопросов к правительству в парламенте, как раз накануне принятия решения о повышении цен на газ для населения.

Кроме того, своим постановлением Кабинет министров с октября упростил условия получения субсидии. Расширен перечень получателей помощи государства, увеличены нормативы, изменения коснутся обязательного платежа…

Продолжается и аудит субсидиантов. По результатам первого этапа верификации, правительство усовершенствовало условия оформления помощи для оплаты "коммуналки". В случае, если создалась неординарная ситуация, особо сложные жизненные обстоятельства, то субсидию вправе назначить соответствующая комиссия на местном уровне. Открыта и "горячая линия" для жалоб на незаконное предоставление "коммунальной" госпомощи.

Таким образом, субсидии, которые были введены временно для погашения скачка тарифов на коммунальные услуги, становятся постоянным явлением в Украине. Особенно, с учетом дальнейшего роста стоимости голубого топлива. Главное, чтобы правительство выполнило свое обещание, и украинцы не остались с "газовыми" трудностями один на один.

Нана Черная