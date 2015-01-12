Американская нефтекомпания из-за санкций вышла из проекта в Западной Сибири
Американская нефтесервисная компания Liberty Resources вышла из проекта по разработке баженовской свиты в Западной Сибири, который ведет индийская госкомпания ONGC, из-за санкций по отношению к РФ.
Об этом сообщает индийская газета The Financial Times, пишет Прайм.
Месторождение Снежное в Западной Сибири разрабатывается дочкой индийской государственной нефтегазовой корпорации Oil and Natural Gas Corp (ONGC) - ONGC Videsh Ltd (OVL). ONGC через OVL владеет группой Imperial Energy, приобретенной в январе 2009 года. Она включает в себя группу самостоятельных предприятий, работающих на территории Томской области, в том числе нефтегазодобывающие предприятия - ООО "Норд Империал" и ООО "Альянснефтегаз".
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На месторождении Снежное планировалось пробурить две горизонтальные скважины.
"Компания Liberty высказалась о неспособности поддержать проект. Но мы будем продолжать сами", - сказал управляющий директор OVL Нарендра Верма. Он отметил, что на данный момент планируется пробурить 4 скважины, вложить 10 млн долларов в разведку на месторождении.
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Как пишет газета, Liberty подавала заявку о возможности работы в РФ, однако американская администрация ее отклонила.
OVL заключила соглашение с Liberty Resources о разработке баженовской свиты в сентябре 2013 года. В обмен на работу на Снежном OVL должна была предоставить Liberty 30% компании Imperial Energy.
OVL приобрела британскую компанию Imperial Energy в 2009 году за 2,1 млрд долларов и с того момента вложила 300 млн долларов в ее развитие. Однако добыча на предприятиях упала до 7 тыс. баррелей в сутки с начальных 80 тыс. баррелей.