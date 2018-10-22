Гройсман заявил, что Украина сотрудничает с международными финансовыми партнерами, чтобы отдать долги, а не нарастить их

Премьер-министр отметил, что правительству удалось договориться о значительно меньшем повышении цены на газ, чем требует МВФ.

Правительство Украины считает необходимым продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями для обеспечения политики выплаты долгов и снижения нагрузки на бюджет, а не наращивания заимствований.

Об этом в эфире телеканала «Украина» сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Правительственный портал.

«Мы работаем с финансовыми рынками мира, чтобы отдать кредиты, которые на нас возложили предыдущие правительства в течение 2005-2013 годов. Сейчас мы ежегодно платим 5 млрд долларов в качестве обслуживания взятого тогда долга», - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что одним из условий продолжения сотрудничества с партнерами, прежде всего с Международным валютным фондом, стало повышение цен на газ для населения. Однако это повышение стало значительно меньше первичных требований. «У меня было два варианта - чтобы договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество. Войти в дефолт. Это банкротство страны. Сбережения граждан обесценятся, будет галопирующая инфляция. Этого невозможно было допустить», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины повысит цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 грн за 1 тыс. кубометров с 1 ноября.

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«Мы начинали переговоры (с МВФ - УНИАН) с того, чтобы выровнять цены на 60%. Повысить от действующей цены на 60%, но в результате наших переговоров и компромиссов нашли другой подход. Цены с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%, не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров», - сказал Гройсман во время внеочередного заседания правительства 19 октября.

Ранее Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля этого года. Документ предусматривал продление специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня. 30 мая Кабмин продлил спецобязательства «Нафтогаза» по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года, 26 июля - до 1 сентября, 29 августа - до 1 октября, 28 сентября - до 18 октября, 18 октября - до 27 октября.

Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировки, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выровнена (поднята) до уровня импортного паритета.