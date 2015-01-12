Цены на бензин в США упали до минимума с апреля 2009 года

За последние три недели они упали примерно на 27 центов и сейчас составляют в среднем по стране 2,20 доллара за 1 галлон (около 58 центов за 1 литр) автомобильного топлива самого низкого сорта, сообщает ТАСС.

Таким образом, стоимость бензина в США упала до минимального уровня с апреля 2009 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года галлон автомобильного топлива стал стоить на 1,14 доллара меньше.

Опрос 2,5 тыс. заправочных станций, проведенный службой Lundberg Survey, показал, что самый дорогой бензин продается сейчас в Сан-Франциско (штат Калифорния), где 1 галлон низкосортного горючего стоит 2,66 доллара. Самый дешевый бензин можно найти в Альбукерке (штат Нью-Мексико) - 1,76 доллара за галлон.

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По словам аналитиков, падение цен на бензин в США напрямую связано с удешевлением нефти на мировых биржах, которое происходит прежде всего из-за снижения спроса и избытка предложения. За последние три недели нефть на Нью-Йоркской товарной бирже подешевела на 14%. В минувшую пятницу, когда состоялись последние торги, фьючерсные контракты на поставки "черного золота" в феврале заключались из расчета 48,36 доллара за баррель.

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Эксперты полагают, что снижение розничных цен на бензин в США в ближайшие недели продолжится из-за возможного дальнейшего удешевления нефти. Вместе с тем темпы падения цен на топливо, скорее всего, замедлятся.